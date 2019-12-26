مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب عامود إنارة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عامود إنارة أثناء هطول الأمطار بمنطقة ميزانية ميت فارس، التابعه لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بمصرع شتب صعقا يالكهرباذ اثناء ملامسته عامود إنارة بمنطقة ميزانية ميت فارس ببنى عبيد أثناء هطول الأمطار.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الشاب المتوفى يدعى أحمد عرابى العزاز، طالب بكلية الهندسة وأنه أثناء ملامسته عامود إنارة بالمنطقة خللا هطول الأمطار صعقته الكهرباء ولقى مصرعه في الحال.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.