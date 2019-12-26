أزهر جرجيس: عراقى فقد كل عائلته ألهمنى «النوم فى حقل الكرز»



ألف كتابًا ساخرًا عن الجماعات الإرهابية فى العراق، عام ٢٠٠٥، حمل اسم «الإرهاب.. الجحيم الدنيوى»، وتعرض بسببه إلى محاولة اغتيال اضطر على إثرها للهرب خارج البلاد.إنه الروائى العراقى أزهر جرجيس، الذى توجه إلى سوريا بسبب كتابه الساخر، ومنها رحل إلى الدار البيضاء فى المغرب، قبل أن يصل إلى منفاه الأخير فى مملكة النرويج، ويقيم فيها بشكل كامل. ومن داخل المملكة الأوروبية، أصدر «جرجيس» مجموعاته القصصية «فوق بلاد السواد»، و«صانع الحلوى»، بجانب رواية «النوم فى حقل الكرز» التى وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، ويدور حولها وأشياء أخرى حوار «الدستور» التالى معه.



■ ماذا تقول عن وصول رواية «النوم فى حقل الكرز» للقائمة الطويلة لـ«البوكر»؟

- مسرور بالخبر، وأتطلع لأخبار سارة أخرى، خاصة أن الجوائز عامة، و«البوكر» على وجه التحديد، مهمة فى مسيرة الكاتب، لما لها من دور كبير فى انتشار أعماله ووصولها إلى القارئ بشكل جيد.

■ كيف جاءت فكرة الرواية وما الباعث لها؟ وكيف مرت مراحل كتابتها؟

- التقيت ذات يوم بمهاجر يعمل ساعى بريد، وكان يرتدى من ثياب الفرو ما يكفى لتدفئة قبيلة كاملة. كان كئيبًا، جزعًا، يتأفف وهو يضع الرسائل فى الصناديق. سألت عنه فى المدينة فعرفت أنه عراقى فقد جميع أفراد عائلته تحت القصف الأمريكى لبغداد عام ٢٠٠٣.

ألهمتنى حكايته، فوضعت الخطة كاملة وسافرت إلى بلد مجاور من أجل الحصول على بعض المعلومات المفيدة للرواية، لكنى ارتأيت تأجيل المشروع بعد أن قررت نشر مجموعة قصصية أخرى، إلى أن كتبته فى النهاية.

■ «الغول النائم الذى أيقظه الغرباء».. هكذا وصفت العنف والتطرف اللذين كانا مادة استندت إليها فى رواية «النوم فى حقل الكرز»، كيف نتعامل مع هذا «الغول»؟

- أنا مع الرأى القائل إنه ليس من واجب الكاتب اقتراح الحلول وصب الإجابات الجاهزة، وإن وظيفته تقتصر على طرح الأسئلة ودس الآراء المختلفة والمتخالفة ضمن النص لا أكثر. لكن لا بأس بذلك حين يُناقش الأمر خارج المتن.

نعم هنالك حزمة حلول يمكن اجتراحها لوأد هذا «الغول» الذى أشرت إليه، مثل تفعيل دور القضاء وتحديث اللوائح القانونية، وتطوير التعليم، وغيرها من الحلول، لكن الرهان الأكبر فى رأيى يكون على وعى المجتمع ومدى حصانته ضد التشظى وانفلاق الهويات.

■ تقيم بالنرويج وفى الرواية يعود المهاجر ليبحث فى جذوره وأصله وعائلته.. هل عنيت أن العربى قد يهاجر بجسده لكن عروبته تظل تسرى فى أوردته؟

- بشكل عام، ليس من السهل على المهاجر، ممن قضى سنوات تكوينه فى وطنه الأم، بتر ماضيه والاندماج فى تربة جديدة. هذا الأمر بالغ الصعوبة، خاصة حين يكون المهاجر عربيًا، فالأمر هنا يقترب من خانة المستحيل. يمكننى القول بأن المهاجرين العرب هم الأكثر فشلًا من بين الشعوب من حيث الاندماج فى الأوطان الجديدة.. وهذه ليست «سبّة».

■ الأسطورة حاضرة بقوة فى «النوم فى حقل الكرز» ومنها استمددت عنوان الرواية.. إلى أى مدى استفدت منها فى الرواية؟

- ثمة علاقة راسخة بين الأدب والأسطورة، والأخيرة كانت يومًا ما المنهل الأوحد للنص السردى، فالخيال يظهر جليًا فى الأساطير، ما يمنح الكاتب ذريعة لملاحقتها والإفادة منها. لكن أسطورة التحول بعد الموت بما يحاكى بيئة المدفن لم تكن مقصودة بحد ذاتها فى حكاية «سعيد ينسين» بالرواية، بل جاءت ضمن سياق الفكرة لا أكثر.

■ السخرية أيضًا كانت حاضرة بقوة لكنها «كوميديا سوداء» وتأسيًا على ما وصل إليه العراق وغيره من الدول العربية.. كيف ترى هذا؟

- نعم، هذا صحيح تمامًا، فأنا مؤمن بمقولة العظيم تشارلى تشابلن: «يوم دون سخرية هو يوم ضائع». لكنى لا أفترض السخرية غاية فى النص قدر ما أوظفها لمنحه الحيوية اللازمة، وقدر ما تمكننى من قول الممنوع بطريقة أكثر أمانًا». ثم إن حكايات الحرب والموت والهجرة والظلم والاضطهاد والزيف والفساد، التى عشناها ونعيشها كل يوم، لا تحتاج على الدوام إلى حبر أسود للتعبير عنها.

■ تحفل الرواية بالإسقاط والرمز من خلال الجثث والهويتين المزيفتين لـ«سعيد ينسين».. كيف ترى هذا؟

- تستغرق الرواية أحداث الحرب الأهلية التى تلت احتلال العراق فى ٢٠٠٣، تلك الفترة التى انفلقت فيها الهوية الوطنية وتشظت حسبما رُسم لها، فصار طبيعيًا أن يحمل الفرد أكثر من هوية مزيفة يبرزها حسب لون «الميليشيا» التى تمسك به فى الحواجز الوهمية. كان الأمر قاسيًا بآثاره ومدلولاته، ولولا تنبه المجتمع، الذى جاء متأخرًا بعض الشىء، لشهدنا الآن مجموعة «دويلات» متصارعة يغير بعضها على الآخر، كما كان يحدث فى زمن الظلام.

■ «أن تكون عراقيًا.. يعنى هذا أن يكون الحزن رفيقك».. هل كانت الرواية معبرًا حقيقيًا عن الوجع لدى «أزهر»؟

- لست حزينًا بما فيه الكفاية للإجابة بنعم، لكنى أتمنى أن تكون الرواية قد نجحت فى تدوين وجع الإنسان العراقى بشقيه، عراقى الداخل وعراقى الخارج.

■ هل تعتقد أن تفوق دولة ما فى قوائم «البوكر» دليل على تميزها الأدبى؟

- لا أظن أن للأمر علاقة بتمايز البلدان عن بعضها وتفوق أحدها على الآخر. ليس من الصحيح تحميل الجوائز الأدبية فوق طاقتها.

■ تعمل مترجمًا، وهذا يحيلنا إلى سؤال: كيف ترى واقع الترجمة فى عالمنا العربى؟

- الأعمال العربية المترجمة قليلة، ولولا الجوائز الأدبية البارزة لما كان للأدب العربى ذكر فى المكتبات العالمية. وهذا برأيى ناتج عن تكاسل دور النشر وتلكؤ المؤسسات الثقافية فى الترويج للمطبوع العربى ومنحه جناحين يساعدانه على الطيران نحو الضفة الأخرى من العالم.

■ هل يمكن أن يحدثنا أزهر جرجيس عن مشروعه الروائى التالى بعد «النوم فى حقل الكرز»؟

- منذ مدة ليست قصيرة وأنا منشغل بكتابة رواية جديدة تحمل عنوان «إخوان الليل»، وأتمنى أن تظهر للنور فى العام المقبل

