مبيعات أمازون خلال موسم عيد الميلاد تسجل رقمًا قياسيًا

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم"، اليوم الخميس، أن مبيعاتها خلال موسم تسوق عيد الميلاد الحالي سجلت رقما قياسيا جديدا، مشيرة إلى تلقيها طلبيات بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم إلى جانب المبيعات القوية لأجهزة أمازون الإلكترونية.



وذكرت أمازون من أكثر منتجاتها مبيعا "إيكو دوت" و"فاير تي.في ستيك" و"إيكو شو5".



كما شكلت الأجهزة المعتمدة على نظام المساعد الشخصي الصوتي أليكسا من أكثر الهدايا شعبية خلال السنوات الماضية، وذكرت أمازون أن مبيعاتها من هذه الأجهزة خلال العام الحالي زادت بملايين الوحدات مقارنة بالعام الماضي.



وأشارت أمازون الى أن تفاعل العملاء مع نظام أليكسا وصل إلى مستويات قياسية، باستخدام المساعد الصوتي للحصول على وصفات معينة أو تشغيل برامج تلفزيونية أو أفلام.



وأضافت أمازون في بيان صحفي أن "العملاء سألوا أليكسا عن وصفات وأجهزة الطهي ملايين المرات خلال موسم العطلة، حيث ساعد أليكسا في صناعة وجبة إفطار العيد والكعك والمشروبات".



وذكرت أمازون أن ألعاب الأطفال وألعاب الكمبيوتر والأزياء ومستحضرات التجميل كانت من بين السلع الأكثر مبيعا خلال العيد، ورغم أنها لم تقدم بيانات تفصيلية في هذا الشأن فإنها ذكرت أنها باعت أكثر من نصف مليون منتج من هذه المنتجات.



يأتي ذلك فيما أظهر تقرير صادر عن شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني ماستركارد، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلة الأخيرة، ارتفعت بنسبة 4ر3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل رقما قياسيا جديدا.



وبحسب التقرير ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال الفترة نفسها بنسبة 8ر18% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 4ر18% خلال2018 وشكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 6ر14% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال العام الحالي.