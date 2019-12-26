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محافظات

محافظ الإسمياعيلية: توفير سبل الدعم لمنتفعي الـتأمين الصحي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، حتمية الإعلان للمواطنين عن الأماكن البديلة التى تم تخصيصها لتقديم خدمات التأمين الصحى بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها مع الأخذ فى الاعتبار بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية لتذليل أية معوقات تعترض سير تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وتعزيز صحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية للمؤتمر الموسع الذى عقده بحضور أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواءان تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع التأمين الصحى والنواب المستتشار عبد الفتاح عبد الله واللوا أشرف عمارة وعصام منسى وأحمد بدران البعلى والعقيد أحمد سعيد شعيب والنائبة آمال رزق الله أعضاء البرلمان عن الإسماعيلية وجمع كبير من الاعلاميين والصحفين لاستعراض ومناقشة خطة المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وطرح الاستفسارات والمشكلات التى تعترض سير العمل فى التجهيز والاعداد لتطبيق المنظومة.

تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وقام وكيل وزارة الصحة والسكان ومدير عام فرع التأمين الصحى بعرض الخطة وبرامجها والرد على جميع الاستفسارات وعرض ما تم اتخاذه من اجراءات حيال نقل خدمات التأمين الصحى بالمحافظة للأماكن البديلة سواءا الخدمات الطبية أو الإدارية بما يضمن تكامل الخدمات بكل منشأة تم نقل الخدمات اليها.

وأصدر المحافظ خلال المؤتمر تعليمات تتضمن تولى مديرية الصحة توفير عدد واحد أتوبيس لنقل موظفى التأمين الصحى للأماكن الادارية البديلة ويتولى ديوان عام المحافظة تدبير عدد واحد أتوبيس آخر لنقل المنتفعين بالتأمين من مستشفى الاسماعيلية العام والمكاتب الادارية البديلة لانهاء أى أعمال ادارية قد يحتاج اليها المنتفعين بالتزامن مع حصولهم على الخدمات الطبية.

كما أكد المحافظ دور أجهزة الاعلام والاعلاميين فى نقل وتوضيح الصورة لجموع المواطنيين مؤكدًا أننا جميعًا نعمل من أجل الارتقاء بخدمة المواطن.

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