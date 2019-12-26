"درة" بعيون باكية: تحية لمن حاول أن يفرح رغم خيبات الحياة

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، احتفالًا بموسم الهالوين.



وظهرت "درة" خلال الصورة في لوك مرعب حيث بدت وعيناها تنزل دمًا، وعلقت عليها قائلًة: "تحاول أن تفرح بأي شيء رغم حزنك وتستمد الحب والعطاء من روحك رغم الفقدان وتخلق أمل جديد رغم خيبات الأمل.. فقط لتستمر الحياة، تحية لكل من له شرف المحاولة".



من جانب آخر تعاقدت درة مع المنتج ياسر صلاح والمخرج عثمان أبو لبن، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "جدران" وينتمي لنوعية أفلام الرعب والفيلم قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.