عبدالرحيم طايع يكتب: صناعة التطرف



لا يقتصر التطرف، ومعناه المبالغة ومجاوزة الحدود المعقولة وحد الاعتدال، على المسألة الدينية، لكن هذا ما شاع لكثرة المتطرفين فى الدين وبروز حالة التطرف الدينى، تحديدًا سياسيًا واجتماعيًا، لكنه يمتد إلى جميع نواحى الحياة فيشملها بلفظه المنفر ومعناه الذميم، وقد طغى التطرف فى الأعوام الأخيرة على جملة التصرفات والآراء، فلم يعد الناس يجدون تصرفًا قويمًا ولا رأيًا وسطيًا بين الآراء إلا فى الندرة.

السوشيال ميديا بالذات فضحت هذه الحقيقة، فمنذ نشأتها والصفحات تحفل بالآراء الشخصية المتطرفة التى يراها أصحابها آراء حرة، ويدخلونها فى باب الخاص الذى لا شأن للعام به مهما كان متاحًا للجميع، بل يطالبون الآخرين بالامتناع عن التعليق عليها أو التفاعل معها ما دامت لا تعجبهم!

الإعجاب بالرأى سبب كبير، والأنانية سبب كبير، والدوجماطيقية سبب كبير (وهم امتلاك الحقيقة المطلقة) وغياب الموضوعية سبب كبير، وفشو الذاتية سبب كبير، والرغبة فى التفتيت سبب كبير، والإخلاص للفتن سبب كبير، واضمحلال التعليم والثقافة سبب كبير، وضآلة الوعى سبب كبير، وضعف الشخصية سبب كبير، والتقليد الأعمى سبب كبير.. هكذا ويمكن إضافة أسباب أخرى طبعًا، لكن ما ذكرته فيه الكفاية، ولعل الناس ينتبهون له مجموعًا فيتأملون أنفسهم فى ظلاله تأملًا دقيقًا صادقًا، بينما تدور أعينهم حول السطور بتركيز شديد، ولعلهم يعرفون موقعهم من الموضوع، وإن كانوا كائنات «تطرفية» أم لا.. منذ أعوام وأعوام، تفرغ بشر حمقى وفاسدون لصناعة التطرف فى العالم، صنعوه فى السر، وطرحوه للعلن وراجت بضاعتهم بكل أسف، راجت لأن العالم حينها كان مستعدًا لقبول الكراهية والاختلاف والعنف؛ فأعوان لصنَّاع التطرف كانوا قد مهَّدوا الأرض لاستقباله.. مهَّدوها مستغلين حالة الصراع العقلى والوجدانى الدائرة رحاها بلا هوادة، تلك التى أفضت إلى حروب فعلية بعد ذلك.

صناعة مربحة لا ريب، مثلها مثل بيع السلاح الفتاك والاتجار بالمخدرات المدمرة، لا تقل خطورة عنهما وربما زادت خطورتها أضعافًا مضاعفة، فالسلاح يقتل ألوفًا فى ظروف معينة، والمخدرات لها سوحها وزبائنها، وأما التطرف ففكرة تنتشر على مهل، بعيدًا عن الظرفية، وتشوِّه المجتمعات وتسفِّه أحلامها قبل أن تقتلها قتلًا معنويًا فادحًا ثم ماديًا، والسوح كلها سوحها وسوقها تستقطب الجميع، وهى أخف من السلاح وأهون من المخدرات فى الظن، لكنها فى الحقيقة أشد فتكًا وأكبر تدميرًا وأبلغ أثرًا، وفى هذا كله مكمن فظاعتها. أن تكون متطرفًا وأنت على دراية بتطرفك يساويه أن تكون متطرفًا غافلًا، فلا تفضيل لناحية من الناحيتين، التطرف شر كله، علم الإنسان به فى نفسه أو جهله.

تكفير الخصوم صورة واضحة من صور التطرف الدينى وتخوينهم صورة واضحة من صور التطرف السياسى، والتمييز بين الآدميين صورة واضحة من صور التطرف الاجتماعى، وكل الصور قاتمة ومسيئة للحياة فى الصميم، والمآل فى وجودها هو إلى انسداد هائل فى شرايين القلب الضخم المدير للأشياء من حيث يقيم فى خفائه المهيب وبه تكون الصيرورة.

ما رأيت أعجب من تطرف الليبراليين ونظرائهم حكاية بين الحكايات، فهم الذين يدَّعون الإيمان المطلق بالحريات، لكن المتابع الدقيق لشأنهم يجد إيمانهم من أوله إلى آخره يقف عند القيم التى يفضلونها فعليًا بعيدًا عن وهم احترامهم كل الاختيارات، مهما تكن، كما يقولون ليل نهار.. فلو كانوا يفضلون شعر الرأس طليقًا امتدحوه وذموا ذوات الأحجبة، وإن كانوا يفضلون العلاقات العاطفية التى بلا قوانين ولا أوراق ذكروا محاسنها وأساءوا إلى عقود الزواج والأكاليل والروابط المقدسة، وهكذا على نفس المنوال.

لقد تطرف كل ذى حرفة ومهنة، وتطرف من لا حرفة له ولا مهنة، وتطرف المتميزون حيث كانوا ومثلهم الأفراد العاديون فى الميادين والشوارع.. حتى أهل الفن والفكر والأدب تطرفوا، بل والله ما تمكَّن التطرف من الناس إلا لما تطرف الموهوبون العباقرة، ممن كانوا محل ثقة وكان الأمل منعقدًا عليهم فى أن يخلصوا المتطرفين من تطرفهم بالأفكار الخيِّرة النَّيِّرة والفن الهادف الملهم والأدب الذى يسمو بإنسانية الإنسان.

التطرف يأكلنا أكلًا من الرءوس إلى الأقدام، اخترعته عصابات السوء فى المخابئ لمصالحها، وباعته للعالم ولنا، ووالله ما لم نكن، فى حاضر أيامنا ومستقبلنا آخذين أمره فى الاعتبار بعموميته، لا حصره فى مجال واحد، لهلكنا حتمًا.

