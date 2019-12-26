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حمدي الوزير يؤلف كتابا عن العدوان الثلاثي ويروي مشاهد من طفولته

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:42 م
الفنان حمدي الوزير
الفنان حمدي الوزير
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان حمدي الوزير، إنه يؤلف كتابًا عن مرحلة العدوان الثلاثي على مصر، قائلًا إنه كان في الصف الثاني الابتدائي وقت العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد في عام 1956.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عشية العدوان الثلاثي كان يضع شارة الشرطة المدرسية أسفل المخدة من السعادة وذلك بعد أن حصل عليها بيوم واحد قبل العدوان الثلاثي، وعندما وصل إلى المدرسة لم يجد أي شخص أمامها.

وأردف: "ابن خالتي أخذني من أمام المدرسة على دراجته، وبعد مرور ثواني شفت دمار، وكان ابن خالتي مع كل انفجار ينحني علي، ليحميني بجسده".

ولفت إلى أنه خلال طريق العودة إلى المنزل كان يشاهد القصف العنيف والطيران وإنزال المظلات.

وأوضح أن منزل أسرته كان في حي المناخ بمدينة بورسعيد وكان أغلب المنازل حينها مبنية بالأخشاب ووجد جميع المنازل مهدمة، ووجد العائلة بالكامل أمام المنزل وهرع الجميع إلى بحيرة المنزلة.

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