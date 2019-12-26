أبو العطا: تدريس مادة "احترام الآخر" تكشف إنسانية الرئيس السيسي

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب طفل بتدريس مادة عن احترام الآخر في المدارس، خلال حضوره احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن هذه الاستجابة كشفت مدى إنسانية الرئيس السيسي.



وأضاف أبو العطا، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذا الموقف يعبر عن رئيس حقيقي لكل المصريين يعرف جيدا ما يردوه وقريب من الشعب بشكل فعال وحقيقي، لافتا إلى أن الرئيس كان ومازال على قدر المسئولية التي حملها له شعبه.



وتابع رئيس حزب المصريين، أن القيم والإنسانية تعاني مشكلة في المجتمع الدولي خلال الفترة الأخيرة لذلك وجب تدريس مادة عن احترام الآخر لمواجهة كل مختل يغول على حق الآخرين، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت البلد إلى تحافظ على القيم والأخلاق وتعلن شعار احترام الآخر وهو ما أكده الرئيس السيسي بهذه الاستجابة.



وأكد رئيس المصريين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يكون عند حسن ظن شعبه ويستجيب بشكل سريع لأي مبادرة أو طلب لصالح مصر والمصريين، متابعا أنه على المصريين والعالم الاقتداء بالرئيس السيسي في مواقفه الإنسانية.



وفي السياق نفسه؛ أشار الدكتور إلى أن السيسي بهذا الموقف الإنساني أكد ما يقوله أن الإنسان أغلى ما نمتلكه بشكل عملية، مطالب احترام الآخرين والآراء المختلفة وإعلاء كلمة الحق ورفض العدوان.



وأكمل رئيس حزب المصريين، أن مثل هذه الاستجابات تعد دافع كبير لكل من يريد العمل في مجال حقوق الإنسان بمصر، حيث إن أكبر قيادة في الدولة تدعم وتقف وراء حقوق الإنسان بمواقف إيجابية على أرض الواقع.