"التضامن": تجهيز جناح بمعرض "ديارنا" لمنتجات ذوي الإعاقة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تخصيص جناح داخل معرض ديارنا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة، وسيتم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جناح خاص، وتم تجهيز المعرض ليكون مناسبا لأكواد الإتاحة ويوفر كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل على الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة.



ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضا صديق للبيئة، حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.

