ناهد السباعي تكشف عن ليونة جسدها بصور من الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من داخل الجيم.



وكشفت ناهد السباعي، عن ليونة جسدها ومرونتها برياضة الجمباز، وعلقت على الصورة مستعيرة مقولة نا ماستي: "الجسم يستفيد من الحركة والعقل يستفيد من السكون".



وكانت ناهد السباعي، قد تدربت خلال الفترة الماضية على "رقصة العصا"، والتي تتطلب مرونة جسدية عالية، ولكنها لم تسلم من الانتقادات بسبب إطلالتها المكشوفة في الجيم.



كما تشارك خلال الوقت الحالي في فيلم "ماكو" وهو من بطولة النجوم بسمة، سارة الشامي، عمرو وهبة، ونيوقلا معوض، والنجم التركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر فى مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس.

