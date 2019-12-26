غدًا.. أول أيام جمادى الأولى لعام 1441 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًا، مشيرة إلى أن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر ربيع الآخر وأن غدًا الجمعة هو أول أيام شهر جمادى الأولى.



وأشارت الدار إلى أن اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية تمكنت من رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019 هو آخر أيام ربيع الآخر، وأن غدًا الجمعة الموافق السابع والعشرين لشهر ديسمبر هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًا.