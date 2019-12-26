"تنشيط السياحة" تدعم المشروعات البحثية لطلاب الجامعة

شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، الخميس، جامعة فاروس في مناقشة المشاريع البحثية المجتمعية بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة، بحضور محمد سعد، مدير عام الهيئة، ولفيف من أساتذة الكليات المختلفة بالجامعة.



وتقدم الطلاب بعدد 10مشروعات بحثية تساهم بقدر كبير في خدمة المجتمع وتحسين البيئة ومن هذه البحوث بحثين الأول عن السياحة وإدارة الفنادق بأسلوب وشكل متطور حديث، ومشاركة المجتمع السكندري في الحل لأثراء التجربة، والثاني عن الإعلام وفنون الاتصال، وذلك من خلال مشروع شات بوت عبر تطبيق ماسينجر للترويج للمعالم السياحية في مصر.



وناقش مدير الهيئة الطلاب في مشروعاتهم التى لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا، ووعد بتقديم المعلومات والتعاون مع شباب الخريجين لما فيه صالح الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية.