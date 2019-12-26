مقتل وإصابة عدد من المدنيين على يد "داعش" الإرهابي بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عدد من المدنيين على يد عناصر مجهولة من تنظيم داعش الإرهابي في نقطة تفتيش وهمية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك بالعراق، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز".



وكان علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، كشف عن عدد المعتقلين بلغ 2807 معتقلين، تم إطلاق سراح غالبيتهم، ولم يتبق سوى 107 متظاهرين رهن الاعتقال، وبلغ عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر 77 ناشطًا مدنيًا، تم إطلاق سراح 12 منهم، فيما قتل 33 ناشطًا مدنيًا.



ووضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.



وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة".



وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم "العيداني" محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة؛ بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.



ورفض المتظاهرون في عموم العراق مرشحي الأحزاب السياسية، التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.