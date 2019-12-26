مقتل 11 شخصا إثر صدامات مسلحة في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى

أعلن مسؤولون أمنيون في جمهورية أفريقيا الوسطى، مقتل 11 شخصًا على الأقل إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات وتجار فى العاصمة بانجى.



وأوضح المسؤولون الأمنيون، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اللية باللغة الإنجليزية - أن عدد القتلى يتراوح ما بين 11 إلى 14 شخصًا حيث قتلوا بعد اندلاع صدامات مسلحة في وقت متأخر من أمس الاربعاء.



وأوضحت الشبكة، أن الاشتباكات بدأت بعد أن حمل التجار المقيمون في منطقة تقطنها أغلبية مسلمة تسمى "PK5" السلاح لمعارضة الضرائب التي تفرضها الميليشيات المسلحة، مشيرة إلى أنه سُمع دوي إطلاق نار متعدد وانفجارات مساء الأربعاء وصباح الخميس.



ولا تزال عمليات إطلاق النار مستمرة بين الجانبين.