يوسف بن علوي يستقبل أحمد أبوالغيط في مسقط

توجه الأمين العام العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى سلطنة عمان، والتقى يوسف بن علوي وزير خارجية السلطنة، وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبوالغيط أعرب لوزير خارجية السلطنة عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، مُشيدًا بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.



وأضاف المصدر أن أبوالغيط استمع من الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا في أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات، حيث أكد أبوالغيط على خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها.



وأكد المصدر أن أبوالغيط استعرض مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة العربية، مؤكدًا أن الأزمات العربية انعكست على إمكانياتها وفاعليتها، وأن الاستقطابات القائمة تضع حدودًا لحركتها.