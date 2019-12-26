محمد رمضان داخل طائرة خاصة في اتجاهه للمغرب.. صور

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي كبير في مراكش بالمغرب، ونشر صور له برفقة شقيقه محمود من داخل طائرة خاصة.



ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله الغنائي يوم 29 ديسمبر الجاري، وهو الحفل الأول له بالمغرب، حيث سبق وقدم حفلين غنائيين في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الحفل من المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك يوم 10 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور النجمين.



ويروج محمد رمضان، خلال الوقت الحالي لطرح أغنية "رايحين نسهر"، وذلك على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج محمد سامي.

