آداب بنها تنتهي من استعدادات بدء امتحانات الفصل الأول

أنهت كلية الآداب بجامعة بنها استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي تبدأ بعد غدٍ السبت.



وأكدت الدكتوره عبير الرباط، عميد الكلية، توفير المناخ الآمن لراحة الطلاب، مشيرة إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة سير الامتحانات بتوفير سرادقات وقاعات تستوعب أعداد الطلاب مزودة بإضاءة كافية ومؤمنة.



ووجهت عميدة آداب بنها الطلاب إلى الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات ومنع الهواتف المحمولة، وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرضهم للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم.