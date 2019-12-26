أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

قدم بعض الفنانين شخصيات سينمائية تعرضوا بعد عرض الأفلام التي ظهرت بها تلك الشخصيات للهجوم الشديد من ذويهم والجمهور، ونالت منهم ومن سمعتهم أحيانًا، ولجأ الجمهور إلى تكسير السينما.



محجوب عبدالدايم

عرض المخرج صلاح أبوسيف على الفنان حمدي أحمد تجسيد شخصية "محجوب عبدالدايم" في فيلم "القاهرة 30" بعدما شاهده أكثر من مرة على خشبة المسرح، وقبل الفنان الراحل الدور بسهولة، ورغم أن أديب نوبل نجيب محفوظ اعترض في البداية على اختياره، إلا أنه أبدى قناعته التامة بأدائه بعد عرض الفيلم.

تعرض الفنان حمدي أحمد بعدما قدم شخصية "محجوب عبدالدايم" لهجوم شديد، خاصة أنه صعيدي قُح، فثار عليه أهله في محافظة سوهاج عقب عرض الفيلم ورشقوا دور العرض التى كانت تعرض الفيلم هناك بالطوب بل قاموا بتكسير بعض محتويات تلك الدور، ولم يهدؤوا إلا عندما رفعت دور العرض السنمائى فيلم القاهرة 30 من عروضها، واستبدلته بفيلم آخر.

وحسبما قالت ابنته "ميريت حمدي أحمد" في برنامج "الراجل ده أبويا"، أن والدها الفنان الراحل حرص على تقديم شخصيات عديدة بعد "محجوب عبدالدايم" حتى لا يكتب على قبره "هنا يرقد محجوب عبدالدايم بطل القاهرة 30".



منعوه من الوقوف أمام قبر الرسول

تعرض الفنان حسن عابدين لموقف صادم حين ذهب لأداء العمرة، حسبما حكى ابنه خالد حسن عابدين في حوارات صحفية قائلًا: "سافر أبى لأداء العمرة وأثناء وقوفه أمام قبر الرسول بكى بشدة وشاهده الحرس وعرفوه فأبعدوه قائلين "هذا ممثل" فتأثر بشدة وقرر الاعتزال".

وقال ابن الفنان الراحل، إن والده كان وقتها مشاركًا في مسرحية "عش المجانين"، لكن بعد عودته حبس نفسه فى غرفته ولم يكن يخرج إلا للصلاة بالمسجد، وقرر ألا يعود للتمثيل، وتحدث مع شقيقه واتفقا على تأسيس مشروع تجاري بعد الاعتزال.

وعندما سأله الفنان محمد نجم: "هتشتغل إيه بعد التمثيل؟" أجابه:"هشتغل أي حاجة، هفتح كشك سجاير".



الملك ميضربش على قفاه

عندما عرض فيلم "الفتوة" 1975، الذى قام ببطولته الفنان فريد شوقى، سيناريو الأديب الراحل نجيب محفوظ، وشاركه في التمثيل تحية كاريوكا، وزكي رستم ، وتوفيق الدقن.

وفي أحد مشاهد فريد شوقي "هريدي" تعرض للضرب على "القفا"، لتنفجر القاعة غضبًا: "الملك ميتضربش .. الملك مياخدش على قفاه".

ثار الجمهور غضبًا، وحطموا كل ما وجدوه أمامهم، وانتزعوا الكراسي من أماكنها، ودمرت القاعة بالكامل، أبلغت السينما، فريد شوقي بما حدث تلك الليلة، وطالبته بتعويض بلغت قيمته 136 جنيهًا، قيمة التلفيات في القاعة.