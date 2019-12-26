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رامي عياش يغسل قدمي والده في أول ظهور له

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:28 م
الفنان اللبناني رامي
الفنان اللبناني رامي عياش
سناء إسماعيل
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هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، بعيد ميلادها ونشر صورة بدون فوتوشوب خلال قيامها بمهام منزلها.

وقال رامي عياش، في تعليقه على الصورة: "عيد سعيد لي بعيد ميلادك، بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي، صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير، إنتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا، بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة كل عيد وإنتي بخير حياتي".

في الوقت نفسه ردت عليه داليدا بنشر صورة خاصة لرامي عياش، وهو برفقة والده للمرة الأولى ويقوم بغسل قدميه، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي إنت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جدًا متلي متل أي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها، بس رح اسمح لنفسي فرجيك أنت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك".

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