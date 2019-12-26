بعد تكريمها في مكتبة الإسكندرية.. لوتس عبدالكريم تكشف هدف تأسيس "الشموع"

كرمت مكتبة الإسكندرية الدكتورة لوتس عبدالكريم، تقديرا لدورها في تأسيس مجلة الشموع، والتي صدر عددها الأول برئاسة الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين سنة 1986 ميلادية، وكذلك لدورها في دعم الفن التشكيلي بمختلف فروعه.



وقالت الدكتورة لوتس عبدالكريم عن التكريم: "كان الغرض من التسمية الشموع هو قهر للظلام، وكان هدفها من أجل قيمة الجمال في الأدب والفن والحياة".



وأضافت عبدالكريم في تصريح لـ"الدستور": تحولت "الشموع" من شهرية إلى فصلية بعد العام الأول من إصدارها، وتم الترخيص للمجلة من "لارنكا" في قبرص، ثم بعد ذلك من القاهرة، وظلت تحمل أسماء كبار الفنانين والكتاب والأدباء، وكتب فيها كبار الكتاب مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس، وكبار الفنانين والنقاد، وكانت بها صفحات خاصة بالفن التشكيلي.