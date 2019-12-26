باسم عبد الكريم مستشارا إعلاميا لوزارة الطيران

أصدرالطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارًا بتكليف باسم سامى عبدالكريم، مستشارًا إعلاميا لوزير الطيران المدنى بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بوزارة الطيران.



وجاء "عبد الكريم" خلفًا دينا الفولى مدير عام الدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران، والتي توالت مهام عملها بالوزارة في عهد الفريق يونس المصري وزير السياحة السابق على أن تعود الفولي لمهام عملها الأساسي بالشركة الوطنية لمصر للطيران كمديرا عاما للدعاية والإعلان.



تم خلال الفترة الماضية وضع آلية خاصة تشمل تحديث وتطوير عدد من المطارات المصرية حيث تم الانتهاء من تطوير مطاري شرم الشيخ والغردقة كما تم حل الكثير من المشكلات وتطوير الموارد والخدمات بمطار القاهرة الدولي، مشددًا على ضرورة تطوير وتحسين الخدمة للركاب بجميع المطارات المصرية لتليق بمكانة واسم مصر.