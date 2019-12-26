انعقاد اللجنة التمهيدية لمؤتمر بناء علامة الجودة في السياحة الصحية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع التمهيدي للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء علامة الجودة المصرية في السياحة الصحية، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حضر المؤتمر النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومحافظي الجيزة والوادي الجديد، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، واللواء عصام القاضي منسق لجنة السياحة الصحية.



وخلال كلمته، قال "صدقي"، إن مصر لديها العديد من الخبرات والكفاءات الطبية، ووفقا لوزارة الصحة فإن مصر لديها ما يزيد عن 1300 موقع للسياحة العلاجية فقط، تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئية إلى جانب الكفاءات، مشيرا إلى أن قانون السياحة العلاجية استغرق نحو عاما من الحوار بين أعضاء مجلس النواب وسط تمسك الدولة بضرورة صدور القانون في أسرع وقت، وعقب التوصل لصيغة نهائية، تم إنشاء الهيئة العليا للسياحة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهى التي ستتولى تنظيم العلاقة بين الصحة والسياحة والجهات ذات الصلة بنشاط السياحة الصحية التي تندرج تحتها كافة أشكال العلاج والاستشفاء والنقاهة والاستجمام.



وأشار إلى أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه بعد مناقشته في جلسة عامة للبرلمان، وتمت مراعاة التواكب مع المعايير الدولية وتغيير المفهوم بالداخل نحو نمط السياحة الميسرة، لتكن مصر مستعدة لاستقبال ومعاملة زوارها من أجل الاستشفاء والعلاج، مضيفا أن بلادنا لديها أفضل الأطباء والخبرات، كما تزرع بها أعشاب طبيعية لا يمكن نموها في دول منافسة، ما يستدعي ضرورة استغلال كل تلك الموارد لنجاح المنتج السياحي الجديد في مصر.



فيما أكد اللواء عصام القاضي منسق لجنة السياحة الصحية، أن اللجنة تبني علامة تجارية مصرية خالصة في هذا المجال السياحي، خاصة وأن هذا المشروع سوف يضاعف الدخل والإيرادات بما يضاهي قناة السويس، ويحسن وضع مصر السياحي عالميا، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بتشكيل لجان لتسهيل العمل، أولها لجنة الأمن القومي والتي تضم الوزارات السيادية ومهمتها تسهيل منح التأشيرات للسائحين في هذا النمط، ثم لجنة الإعلام لتوصيل الرسالة المطلوبة للخارج والداخل.



وتابع القاضي: "كما تم تشكيل لجنة تكنولوجيا المعلومات ومهمتها بناء منصة إلكترونية قومية لإدارة قطاع السياحة الصحية بالدولة، وكذا لجنة السياحة الاستشفائية البيئية وتختص بتعديل وإضافة المناهج بقطاعي التمريض ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات، وتحديد الأماكن الصالحة للاستشفاء البيئي، والتواصل مع قطاع طب الأعشاب، ثم لجنة معايير الاعتماد والتي ستتولى الحصول على كافة الإجراءات المطلوبة من مقدمي الخدمة الطبية، ثم لجنة التسعير والتي ستتولى الإشراف على أسعار الخدمات والبرامج المتاحة".



وأكد أن أهم المعوقات التي تواجه المشروع القومي، تتلخص في عدم إدراج القانون على قائمة المناقشة بجلسة عامة لمجلس النواب حتى يعتمد رسميا، وكذا عدم وجود التمويل الخاص بالمؤتمر، لافتا إلى توصيات اللجنة والتي تتلخص في: "سرعة التواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب لعرض القانون، ثم توقيع بروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الدولة للإنتاج الحربي لإعداد المنصة الإلكترونية، ثم توفير التمويل اللازم للمؤتمر العام بحد أدنى ٢.٥ مليون جنيه مصري".



وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على دعم الدولة لمنتج السياحة الصحية والاستشفائية، ورعايتها للجهود المبذولة من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرا إلى أن شرم الشيخ سوف تستضيف المؤتمر العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خاصة وأن جنوب سيناء محافظة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعا أرباح تتجاوز ٢ مليار ٣٠٠ مليون دولار لهذا النمط.