بوتين لـ رئيس وزراء إيطاليا: الوضع في ليبيا يجب حله سلميا

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي بحل الوضع في ليبيا من خلال الطريقة السلمية.



وقال بوتين خلال خبر عاجل نقله موقع "العربية" إنه أجرى اتصال هاتفي مع نظيره رئيس وزراء إيطاليا، قائلا: "إن الوضع في ليبيا يجب حله بطريقة سلمية".



وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الوضع في ليبيا، والتسوية في هذا البلد.



وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أنه "خلال تبادل الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي، تم تركيز الاهتمام على إحلال الاستقرار في ليبيا".



وتابع أن الجانبين أكدا ضرورة تنسيق الجهود في ما يخص الرعاية الدولية لعملية التسوية السلمية في ليبيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة.



واتفق الوزيران على "ضرورة تركيز الجهود على دعم الحوار بين الأطراف الليبية مع مراعاة مصالح بلدان جوار ليبيا والدول الأخرى في المنطقة".