لأول مرة منذ 51 عاما.. سميحة أيوب سفيرة لمعرض الكتاب

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، عن اختيار الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي كأول سفيرة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته المقبلة الـ"51"، وبذلك تعد المرة الأولى في تاريخ المعرض منذ ٥١ عاما.



وأوضح الحاج في تصريح لـ"الدستور" أن الهيئة العامة للكتاب أطلقت مبادرة باسم "سفراء المعرض"، مشيرا إلى أنه من المقرر اختيار عدد من الشخصيات العامة.



وتنطلق الدورة الـ51 من معرض الكتاب في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.



ويستضيف المعرض هذا العام جمهورية السنغال ضيف الشرف، وشخصية العالم المفكر الراحل جمال حمدان.



جدير بالذكر أن هيئة الكتاب فتحت باب التقدم لجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة، بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.