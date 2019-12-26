شيري عادل ضيفة رامي رضوان في "مساء dmc" احتفالا بالكريسماس

تحل النجمة شيري عادل، ضيفة على برنامج "مساء دي أم سي" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، وذلك غد الجمعة على شاشة dmc، في تمام العاشرة مساءً.



وتحدثت شيري مع رامى رضوان عن مشاركتها الأخيرة فى احتفالية "قادرون باختلاف" من خلال تقديم فقرة استعراضية مع ذوى الاحتياجات الخاصة.



وتحتفل أثناء لقائها بالعام الجديد وتزين شجرة الكريسماس على الهواء.