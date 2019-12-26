الخلافات تزعزع حكومة السراج

هدد القائد البارز في ميليشيات حكومة فايز السراج ناصر عمار آمر "قوات الإسناد" بكشف وثائق تثبت تورط حكومة الوفاق في قضايا الفساد وأعمال العنف التي أغرقت البلاد ووصف أعضاء الحكومة بـ"الخونة وتجار الحروب والدماء".

ويكثف الجيش الوطني الليبي، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، هجومه لاستعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والعصابات الإرهابية وتوقع الجيش الليبي انهياراً في صفوف الميليشيات المسيطرة على طرابلس في أي لحظة

وتعتمد حكومة السراج على الميليشيات والجماعات المتطرفة التي تسيطر على القرار في طرابلس ووصل الأمر لحصار الميليشيات مبنى وزارة المالية وسط طرابلس وجردت حرس الوزارة من أسلحتهم.



