بدء الاستعدادات لإقامة البطولة الأولى للموانع العسكرية للجامعات

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، أمس، مع اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان للتحضير والتجهيز لإقامة أول بطولة للجامعات للموانع العسكرية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتي ستقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



ناقش الحاضرون كافة التفاصيل والخطة الخاصة بإقامة البطولة على ملاعب الكلية الحربية، والتي تعد المرة الأولي لإقامة مثل هذه البطولة بالتعاون بين الأمانة العامة للقوات المسلحة والمتمثلة في الكلية الحربية، ووزارة التعليم العالي والمتمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لرفع اللياقة البدنية والرياضية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والتي تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية تجاه الشباب المصري عامة، وطلبة وطالبات الجامعات المصرية بشكل خاص.