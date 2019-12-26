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عالم

اليمن: ميليشيا الحوثي تقصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جددت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن، والتي تحوي آلاف الأطنان من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في اليمن - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيا الحوثي أطلقت قذيفة مدفعية (هاون) عيار 120 على مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن المطاحن يوجد فيها 51 ألف طن من الدقيق والحبوب التي تمت تنقيتها مؤخرًا وينوي برنامج الغذاء العالمي توزيعها على المناطق المحتاجة.

وتضم مطاحن البحر الأحمر مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، وتقع قرب خطوط التماس.

وسبق للميليشيا الحوثية أن استهدفت مطاحن البحر الأحمر - عدة مرات - بقصف مباشر تسبب في احتراق اثنتين من صوامع الغلال وإتلاف القمح فيهما، كما منعت الفرق الأممية من الوصول إليها أكثر من مرة، قبل أن يتمكن وفد أممي مؤخرًا من الوصول إليها وإصلاحها، عقب تلف كميات من القمح المخزن.

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