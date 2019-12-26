محمد سعيد محروس رئيسا للقابضة للمطارات

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم قرارا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.



وكان "سعيد" يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.



وشهدت الفترة الماضية شهد قطاع الطيران المدني وضع آلية خاصة تشمل تحديث وتطوير عدد من المطارات المصرية حيث تم الانتهاء من تطوير مطاري شرم الشيخ والغردقة كما تم حل الكثير من المشكلات وتطوير الموارد والخدمات بمطار القاهرة الدولي، مشددًا على ضرورة تطوير وتحسين الخدمة للركاب بجميع المطارات المصرية لتليق بمكانة واسم مصر.