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حوادث

إحالة أوراق عامل إلى المفتي لشنقه طفلًا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:37 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالإعدام شنقًا لعامل وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى، وذلك بعد اختطافة طفلا من أمام منزله بقرية حانوت بمركز زفتى، بهدف الحصول على فدية نصف مليون جنيه، ولكنه قام بخنقه.

وتعود أحداث القضية إلى عام مضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارا من قسم مركز زفتى، بورود بلاغات من أسرة الطفل براء أحمد السباعى باختفاء نجلهم البالغ من العمر 6 سنوات، والعثور على ملابسه داخل كيس بالقرب من المنزل.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن أن وراء اختطاف الطفل المدعو رضا عاطف، 37 عامًا، عامل، ومقيم بمنزل عم الطفل، ونظرًا لمروره بضائقة مالية حاول الاقتراض من والد الطفل إلا أنه رفض، فخطط لخطف الطفل مقابل إرجاعه نظير فدية نصف مليون جنيه، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وبتقنين الإجراءات نجح فريق البحث بضبط المتهم، واعترف بخطف الطفل وقتله خنقًا بكتم أنفاسه وإلقائه داخل مدخنة إحدى المصانع المهجورة بالقرية، وأرشد عن مكان الجثة.. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة وتحويل القضية إلى محكمة جنايات المحلة التي قضت بالحكم المتقدم.

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