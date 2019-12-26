مجلس النواب العراقى يرفض استقالة برهم صالح

رفض مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اليوم الخميس، استقالة الرئيس العراقي برهم صالح، التي أعلنها للشعب العراقي منذ قليل، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث".



ودعا "النجيفي"، الرئيس العراقي السابق برهم صالح، للبقاء في منصب الرئاسة العراقية، وسحب تقديم الاستقالة.



وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.



وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة".



وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم "العيداني" محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة؛ بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.



ورفض المتظاهرون في عموم العراق مرشحي الأحزاب السياسية، التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.