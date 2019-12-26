ترامب يحذر روسيا وسوريا وإيران من مغبة قتل المدنيين فى إدلب

حذر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الخميس، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحكومة السورية، والرئيس الإيراني حسن روحاني، من مغبة قتل الآلاف من المدنيين في إدلب بسوريا.



وأكدت الخارجية الروسية، أن الوضع في شرق الفرات السوري مازال غير مستقر بسبب غارات الطيران الإسرائيلي في المنطقة والوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية.

وأكدت روسيا، أن التهديدات الأمريكية لن توقف تعاونها النووي مع إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية، سيرغي رياباكوف، بعد يوم من تهديد واشنطن بمواصلة فرض ضغوط على طهران، والعمل على إغلاق جميع سبل حصولها على سلاح نووي.

وقال رياباكوف "إن أي تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على النظام الإيراني والمتعاونين معه، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين موسكو وطهران في مجال الطاقة النووية".

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن عزم واشنطن فرض عقوبات على أي طرف يسهم في توسيع منشأة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية.