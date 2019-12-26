تراجع معظم أسواق الخليج والبتروكيماويات ترفع السعودية

تراجعت أسواق الأسهم في قطر، اليوم الخميس، وتصدرت أسهم القطاع المصرفي موجة الانخفاض، بينما عززت أسهم شركات البتروكيماويات البورصة السعودية لتصعد مخالفة الاتجاه العام.



وعوض مؤشر البورصة السعودية الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة ليغلق على ارتفاع 0.1%، حيث زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3%، وارتفع سهم أرامكو

المملوكة للدولة 0.4% إلى 35.4 ريال (9.44 دولار).



كانت أرامكو قالت يوم الثلاثاء إن جولدمان ساكس، أحد مديري دفاتر الطرح العام الأولي للشركة، قد يشتري مزيدا من أسهمها لدعم سعر السهم، وتنتهي ما يطلق عليها فترة الاستقرار في التاسع من

يناير كانون الثاني لكن لم تنفذ أي معاملات بموجبها حتى الآن.



وانخفض سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.8% بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أقل للنصف الثاني من العام.



وفي أبوظبي، تراجع المؤشر واحدا بالمئة ونزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، 1.2%، وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9%.



وتراجع مؤشر دبي 0.3% مع انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 0.9% وتراجع سهم دبي للاستثمار 1.5%.



وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن مصرف الإمارات المركزي قال أمس الأربعاء إنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.



وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.2% حيث تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7% ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.5%.



وصعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1%حيث كان عدد الأسهم المرتفعة أعلى من المتراجعة، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.8% وقفز سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4.3%.