إدوارد في ضيافة "شكشك شو" على MBC مصر.. غدًا

يحل الفنان إدوارد ضيفًا على "عم شكشك" في حلقة غدٍ الجمعة، من البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه أسبوعيًا في الثامنة مساء كل جمعة.



ويُقدم البرنامج الفنان مُصطفى خاطر، مُتقمصًا شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر.



ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج الجديد طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأسرة.



يُعرض برنامج "شكشك شو" على "MBC مصر"، الجمعة، الساعة 8:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة الجمعة 27 ديسمبر 2019 الساعة 8:00 مساءً.