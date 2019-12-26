صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

أعلن عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوى العاملة ومدير المديرية بالمنوفية، عن صرف 913 ألف جنيه، لنحو 1826 عامل غير منتظم مسجل بالمديرية، بواقع ٥٠٠ جنيه لكل عامل.



ويأتي ذلك في إطار صرف مديرية القوى العاملة بالمنوفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، منحة المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، وحتى ديسمبر القادم، من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بتوجيهات من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبإشراف وتعليمات مدير المديرية.