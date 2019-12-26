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عالم

معارض قطري: إعلان تونس بشأن ليبيا ضربة لأردوغان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:59 م
المعارض القطري البارز
المعارض القطري البارز خالد الهيل،
نيفين أشرف
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قال المعارض القطري البارز خالد الهيل، إن الإدارة السياسة في تونس وجهت صفعة للنظام التركي بعد إعلان موقفها الرسمي بشأن الأزمة الليبية، محذرًا من محاولات الزج بتونس في أي تدخلات خارجية.

وكتب "الهيل" في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ضربة لأردوغان الكاذب والمراوغ، الرئاسة التونسية تكذب أردوغان وتنسف كل أحلام وآمال وطموحات النظام القطري".

وأضاف: "تونس لن تقف مع طرف ضد أطراف أخرى، هكذا نريد من تونس الحياد في الملفات الخارجية والتركيز على التطوير والنمو وحل المشاكل الداخلية المعقدة وعدم الانجراف وراء التحالف التركي القطري".

وحذر "الهيل" من محاولات استغلال تونس في عمليات إنزال عسكري جوي، كما تم استغلال السودان سابقا لضرب ليبيا، داعيًا المؤسسة العسكرية في تونس بعدم الانصياع لهذا الأمر، وتوجيه النصيحة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وتابع: "اعتقد جوعان بن حمد آل ثاني، أن ملف الاستثمارات في تونس قد تشتري التوجه السياسي.. منذ فترة وهم يبحثون ملفات استثمارية ويفتتحون منتجعات سياحية تمهيدًا لزيارة سلطانهم أردوغان.. لكن بيان الرئاسة التونسية الذي كذبهم صفعة قوية ومدوية لتميم أولًا و"جوعان" ثانيًا".

وأعربت الرئاسة التونسية، منذ قليل عن رفضها أية تصريحات حول انضمام تونس لحلف "تركيا - السراج"، مشددة على موقف تونس المحايد فيما يخص الملف الليبي، وعدم انضمامها لأي تحالف، وأن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة.

ويأتي إعلان الرئاسة التونسية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أجراها إلى تونس أمس الأربعاء، والتقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

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