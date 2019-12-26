البطران عن تدريس مادة "احترام الآخر": ترسم الطريق لبناء الإنسان

وجهت النائبة الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرحه تعميم برنامج لتقبل الآخر، وتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس، خلال احتفالية "قادرون باختلاف لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم"، وذلك استجابة لطلب الطفل مهند عماد، لتحسين طرق التعامل مع ذوي القدرات الخاصة.



وأضافت البطران، أن مؤسسة التنمية الانسانية المستدامة أول من وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتطبيق برنامج القيم الخمس الإنسانية ( الحقيقة – الحب – السلوك القويم – السلام – نبذ العنف)، مُعتبرةً أنها خطوة استباقية لتدريس القيم الانسانية للمدرسين والطلبة في المرحلة الإبتدائية التي تعتبر مرحلة التمهيد، وتكوين البنية الاساسية للفكر السليم القائم على حب وتقبل الآخر.



وأكدت أن طرح الرئيس السيسي وتعميم برنامج لتقبل الآخر في المدارس، ترسم لنا الطريق لبناء الإنسان، تحت شعار "سلام قلوب، سلام عقول، سلام وطن".



كما وجهت الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المجهودات المبذولة لإشرافه على توقيع البروتوكول مع مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، لنشر ثقافة الاحترام المتبادل بين الطلاب والمدرسين.



جدير بالذكر أن تجربة المؤسسة نجحت في تدريب 1377 من مديري الإدارات والمدارس، إضافة إلى المدرسين في 7 إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة كانت نقطة الانطلاق لهذا البرنامج.