بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

أعلنت وزارة النقل، عن حاجتها لشغل 27 وظيفة قيادية بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بشرط اجتياز الاختبارات والتدريب اللازم، للإعداد لشغل الوظيفة بنجاح، والحصول على مؤهل عال مناسب طبقا لكل وظيفة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 25 يناير المقبل، وتقدم الطلبات على مقر وزارة النقل في 105 ش القصر العيني- مبنى وزارة النقل بالقاهرة، الدور الأول، الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، مرفقًا المستندات الآتية على أن تسلم باليد، ومكونة من 7 ملفات «أصل و6 نسخ» تحتوي على:



بيان حالة معتمد من شئون العاملين من جهة العمل بالنسبة للعاملين داخل القطاع الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات الخبرة والسيرة الذاتية معتمدة ومختومة.



صورة بطاقة الرقم القومي سارية.



بيان بأهم الإنجازات التي حققها المتقدم خلال مسيرته الوظيفية.



بيان بمقترح وافٍ لتطوير الوحدة المراد التقدم إليها، أو أحد الأنشطة الرئيسية متضمنا برنامجًا زمنيًا لتحقيق ذلك.



صورة معتمدة للدورات التدريبية طبق الأصل.



«CD» متضمنة كل المستندات الواردة بالملف.



شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة، موضحة بها الجزاءات التي وقعت عليه أو أحيل إلى محاكمات تأديبية أو جنائية من عدمه.



أصل صحيفة الحالة الجنائية.



عدد (10) صور شخصية مقاس «4×6».

