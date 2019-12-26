اتحاد الشغل التونسي يحذر من دعوات الحرب في ليبيا

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، من دعوات الحرب في ليبيا.



وأضاف الشغل التونسي: نرفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، ويجب على السياسة الخارجية لتونس أن تقوم على احترام الأخوة، وأوضح الاتحاد أن "حل الخلافات في ليبيا يجب أن يكون داخليا".



وقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، إنها تستهجن التصريحات حول انضمام تونس لحلف "تركيا- السراج".



وأضافت الرئاسة التونسية أن موقف تونس محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، وأن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة.



وأعربت أحزاب تونسية عن رفضها المطلق هذه الزيارة وأغراضها المشبوهة، التي تتمثل بدعم التدخل العسكري التركي في ليبيا.