العربية للتصنيع توقع مذكرة مع "نورينكو" لخدمة السكك الحديدية

شهد اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "نورينكو" الصينية، في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعات، التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية، وزيادة فرص الاستثمار.



أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية.

أشار "التراس" إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير منتجاتها وقدرتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها، وفقًا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.

كما أوضح الفريق "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار، والتبادل التجاري، بين مصر والصين، وتتضمن التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية، والسكك الحديدية، مؤكدًا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة، في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين، ووجود قاعدة صناعية متطورة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات القوات المسلحة، وتطوير وتحديث منظومة أنظمة التحكم في مجال السكك الحديدية، مشددًا على الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عددًا من اتفاقيات التجارة الحرة، مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك، وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة، للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الجودة العالية، والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.



من جانبه أشاد السيد شي لي ممثل شركة "نورينكو" الصينية في مصر، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانيات التصنيعية، والبشرية، وقدرتها على تطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي، وفقًا لنظم الجودة العالمية، معربًا عن تطلع شركته في فتح آفاق جديدة للتعاون، والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة، وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.



واختتم أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية، مؤكدًا أن السوق المصري كبير وواعد، ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.