باكستان: مستعدون لمواجهة الهند إذا شنت هجومًا على كشمير

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن قائد الجيش قمر جاويد باخوا، طمأنه بأن الجيش الباكستاني مستعد لمواجهة الهند، في حال شنها أي هجوم على الجانب الباكستاني من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين والمعروف باسم "ازاد جامو وكشمير".



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن "خان" هاجم نظيره الهندي "ناريندرا مودي" بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، والذي أثار تظاهرات واسعة في الهند، معربًا عن اعتقاده بأن الهند قد تستغل تلك التظاهرات لتنفيذ أمر ما في "ازاد جامو وكشمير".



وأضاف رئيس الوزراء أنه أخبر الجنرال "باخوا" بهذا الشأن، وطمأنه قائلًا: "إن الجيش الباكستاني مستعد للهند".



يُذكر أن التوترات تصاعدت بين باكستان والهند مؤخرًا بعد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير، وهي الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، والوضع الذي تمتعت به الولاية على مدى 7 عقود.