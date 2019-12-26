وزيرة ألمانية تتلقى تهديدات بالقتل بعد مشروع لمكافحة الكراهية

تلقت وزيرة العدل الاتحادية الألمانية كريستينا لامبرشت تهديدات بالقتل في ظل النقاش الدائر حاليًا حول مشروع قانون لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت.



ويتضمن مشروع القانون لوائح قانونية من شأنها إلزام خدمات الإنترنت تمرير كلمات المرور (الخاصة بالأطراف التي تقوم بمثل هذه الجرائم) للهيئات الحكومية المعنية.



وقالت لامبرشت لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "النقاش حول كلمات المرور أدى إلى أنه يتم تهديدي بشكل كبير فيما يتعلق بالحياة والسلامة البدنية"، ولكنها أكدت أنه لا يمكن تخويفها بمثل هذه الأمور، وقالت: "يحقق ذلك العكس تمامًا".



وأضافت الوزيرة الألمانية أن التهديدات وصلتها عبر "طرق متنوعة"، مثل موقع فيسبوك، وقالت: "لا يعد ذلك شكلًا للتعامل في مسألة موضوعية"، لافتًا إلى أنها قدمت كل التهديدات التي ترى أنه يعاقب عليها القانون إلى جهات التحقيق، وقالت: "الإنترنت ليس نطاقًا خاليًا من القانون".



ويهدف مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه في منتصف شهر ديسمبر الجاري لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت، ويلزم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بعدة أمور من بينها إبلاغ السلطات المعنية بأية تحريضات أو تهديدات.