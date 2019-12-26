تجديد حبس عصابة سرقة مواطنى التجمع بالإكراه

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "إسلام.ع"، "كريم.م"، و"رضا.خ"، عاطلين، ومسجلين في قضايا سرقة، أقروا أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه وسرقة متعلقاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح الأبيض وتقسيمه المبالغ عليهم.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بإشهار 3 متهمين الأسلحة البيضاء في وجوههم وسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.