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عالم

الجيش الليبى يحرز تقدمات كبيرة جنوبى طرابلس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
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كشف الجيش الليبي، اليوم الخميس، عن إحراز تقدمات كبيرة ضد الميليشيات المسلحة في منطقة الهضبة البدري الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن الجيش تمكن من إحراز تقدمات كبيرة في المعارك بمنطقة الهضبة البدري، مما أسفر عن تقهقر الميليشيات وانهيار ما تبقى من دفاعاتها جنوب طرابلس.

وكان سلاح الجو في الجيش الليبي شن غارات جوية على مدينة مصراتة، في وقت سابق اليوم، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت.

وأفاد المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، بأن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين، استعدادًا لدخولها عقب انقضاء المهلة.

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