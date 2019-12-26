تطوير وتنمية مهارات 200 طبيب فى جنوب الصعيد

نظمت جمعية جنوب الصعيد للتدخل الجراحي الدقيق في أسوان، بالتعاون مع المنتدي المصري لتخصص النساء والتوليد، دورة تدريبية لمدة يوم واحد لتطوير المهارات وتنمية الخبرات للأطباء.



حضر الدورة لفيف من أساتذة النساء والتوليد بقصر العيني وحوالي 200 طبيب فى تخصص النساء والتوليد بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.



ومن ناحيته، قال الدكتور حسام عبدالفهيم، نائب رئيس الجمعية، إن الدورة تتضمن التدريب علي المهارات الفنية والإنسانية للأطباء في مختلف التخصصات، ورفع روح الإبداع والاختراع لديهم، وإكسابهم مهارات تنظيم الوقت وترتيب الحياة الروتينية، وكيفية إقامة علاقة إنسانية طيبة بين الطبيب، وكل من المريض وزملائه الأطباء وباقي أطقم التمريض.



وأوضح، أنها تشمل أيضًا إلقاء الضوء على الجديد في تخصصات النساء والتوليد، مثل المناظير، والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وتخصص تجميل النساء، باعتباره قسما جديدا يتضمن كيفية إزالة الهالات السوداء والزوائد اللحمية للنساء، وإصلاح الأخطاء التي قد تحدث أثناء عمليات الولادة الطبيعية.



وأشار إلى، أن المحاضرين في هذه الدورة هم: الدكتور أسامة شوقي، والدكتور محمد يحيي، والدكتور أشرف أبوعلي، الأساتذة في تخصص النساء والتوليد في طب قصر العيني، بالإضافة إلى الدكتور عبده السويسي، رئيس الجمعية، والدكتور حامد مكي محمد، أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة أسوان.