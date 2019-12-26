انطلاق مؤتمر مسرح الطفل فى اتحاد كتاب مصر.. السبت

تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مؤتمرًا بعنوان "مسرح الطفل والتنمية في عالم متغير"، الذي تنظمه شعبة أدب الأطفال، تحت إشراف الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس النقابة، السبت المقبل، بمقر النقابة بالزمالك.



تحمل هذه الدورة اسم الكاتب الراحل الكبير نادر أبوالفتوح، وترأس هذه الدورة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، وأمين عام المؤتمر الشاعر عبده الزراع، ويكرم المؤتمر في دورته الحالية الدكتور كمال الدين حسين، والمخرج الدكتور عمرو دوارة.