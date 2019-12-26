وزير الأوقاف يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، يصاحبه وفد رفيع المستوى من الوزارة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



خلال الزيارة، أعرب وزير الأوقاف، عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدًا أنه تمنى الحضور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلا أنه تعذر لحضوره اجتماع الحكومة.



وأكد وزير الأوقاف- خلال اللقاء- حرص قيادات وزارة الأوقاف على تهنئة قداسته، باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير الأوقاف، إننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، نعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية حماية دور العبادة كافة.

من جانبه، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وزير الأوقاف بتجديد ثقة الرئيس فيه، معربًا عن ترحيبه وخالص تقديره للتهنئة القلبية الصادقة.



وأكد البابا، أن منطقة الشرق الأوسط بعيدة تمام البعد عن الفتن، وفي مصر بينا مشاعر الحب والود المتبادلة هي نعمة من الله على الشعب المصري.



رافق وزير الأوقاف خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، الشيخ صبري ياسين، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المديريات، والدكتور هشام عبدالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح، مدير عام الإرشاد بالوزارة، وعبد الآخر يوسف، مدير عام العلاقات العام، الدكتور هدى حميد، مدير إدارة الإعلام.