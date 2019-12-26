مجهول يلقى مادة حارقة على ممرضة فى الشرقية

تعدى مجهول على ممرضة، بإلقاء مادة كيماوية على وجهها وبعض أجزاء من جسدها، في الشرقية وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس، لتلقي العلاج اللازم.



وكانت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، تلقت بلاغًا يفيد بتعرض "دعاء. ر. م"، ممرضة بصحة الشرقية، لحالة تعد، حيث أقدم مجهول على إلقاء مادة كيماوية حارقة على وجهها وجسدها، أثناء سيرها في الطريق العام، بدائرة المركز، مما تسبب في إصابتها بالوجه وبعض أجزاء الجسد، وذلك حسبما وصفت.



وتم نقل الممرضة لمستشفى فاقوس النموذجي، لتلقى العلاج اللازم، وجار تلقيها العلاج اللازم حتى تماثلها للشفاء.