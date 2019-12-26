بعد غياب 10 أعوام.. وليد فؤاد يعود للغناء بـ"بحبك أد إيه"

بعد غياب 10 سنوات، يعود المطرب وليد فؤاد للأضواء بأغنية جديدة تحمل اسم "بحبك أد إيه" ضمن ألبوم غنائي يجمع 10 أغنيات سيتم طرحه كاملًا فى صيف 2020.



الأغنية من كلمات سومة عطا الله، وألحان أحمد وسمير صفوت، وتوزيع مكس، وماستر أحمد وجيه، ويصور المطرب كليبًا خاصًا للأغنية لطرحها في عيد الحب المقبل، بالإضافة إلى أغنية "قالوا لي كلام" من توزيع وليد مصطفى، وأغنية كلمات وألحان سيد إمام، وستكون مفاجأة الألبوم الغنائى.



ويعتبر المطرب وليد فؤاد فترة غيابه عن الفن بمثابة وقفة مع النفس ومع الوسط الفني ككل، مشيرًا إلى أن عودته ينتظرها اتفاق مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، ومع المخرج جميل المغازي، على عمل جديد يظهر للنور في 2020.



ووصف فؤاد، فترة غيابه بالقاسية نوعًا ما، لكنه اضطر لها لأن الفن في وقتها كان يسير في اتجاه مخالف لطريقته حسب وصفه، قائلًا: "طوال هذه السنوات كنت حاسس أني ناقصني حاجة وأني متكتف لحد اليوم اللي لقيت بنتي بتقولي ليه يا بابا ما ترجعش تغني تاني، ومن هنا أخذت قرار العودة".



وتابع: "تواصلت مع وليد الحسيني وشركته آرت بلس وتعرفت على الملحنين أحمد وسمير صفوت والموزع حمادة الحسيني وبالفعل طرحنا أغنية (خلص وجعها)، والتي لاقت استحسان جمهور السوشيال ميديا ويوتيوب، ما شجعني على الاستمرار وإصدار الألبوم الجديد وأغنية (بحبك قد إيه)، فضلا عن التعاقد على إحياء حفلات لموسم الكريسماس".