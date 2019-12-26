تونس تنفى الانضمام لحلف "أردوغان - السراج".. وتكذّب حكومة الوفاق





وكانت تركيا، وقًعت اتفاقا مع حكومة السراج الشهر الماضي، يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.





قالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، إنها تستهجن التصريحات حول انضمام تونس لحلف "تركيا - السراج".وأضافت الرئاسة التونسية، أن "موقف تونس محايد فى ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، وأن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة".وأعربت أحزاب تونسية عن رفضها المطلق لهذه الزيارة، وأغراضها المشبوهة التى تتمثل فى دعم التدخل العسكري التركي في ليبيا.وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلبًا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشئون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما، ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي.واعتبرت الكتلة، في بيان نشره الحزب، أن الزيارة "تميزت بالغموض الذي تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها، وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلًا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية".